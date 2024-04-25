“20.000.000 دينار سلفة شخصية“ مصرف الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة rafidain-bank.gov.iq

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة عن بالتساؤل عن منح وقروض وسلف مصرف الرافدين والتي يمنحها للشباب الخريجين والطلاب الذين ليس لديهم عمل وذلك من أجل تشجيعهم ومساعدتهم في تحقيق مصدر دخل ثابت والهدف من ذلك هو توفير الاستقرار المالي لدى المواطنين والحد من مستوى البطالة داخل الدولة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على القروض بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سلف مصرف الرافدين

صرح مصرف الرافدين بالعراق أنه يمكن في الوقت الحالي لجميع المواطنين التقديم على قروض مصرف الرافدين والتي تبدأ من مليون دينار وتصل حتى 20 مليون دينار بنسبة فائدة تصل حتى 2٪ كل عام، كما أوضحت أنه يتم تسديد قيمة القرض على شكل أقساط شهرية لمدة تصل حتى 10 سنوات.

شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين

قامت إدارة المصرف بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على قروض مصرف الرافدين والتي تكون كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام.

يشترط أن يكون المتقدم تابع لدى برنامج ريادة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل العراق بشكل دائم.

أكدت الجهات المسؤولة أنه يجب التقديم على القرض من خلال التطبيق الخاص بالمصرف أولا.

كيفية الحصول على قروض مصرف الرافدين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم الحصول على القروض من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للمصرف، والذي تقوم بتحميله من خلال متجر التطبيقات ثم اتبع التعليمات الموضحة وقم بطلب القرض، يجب العلم أنه بمجرد الموافقة على القرض سوف يتم إنشاء البطاقة المصرفية على الفور وإيداع المبلغ.