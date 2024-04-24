“هُنـــــا وزارة المالـية 25.000.000 دينار“ قروض مصرف الرافدين 25 مليون “للمتقاعدين والعاطلين“ والفئات المستحقة للقرض

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين داخل العراق هي قروض مصرف الرافدين والتي يقدمها للأشخاص العاطلين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في إنشاء عمل خاص بهم ومساعدتهم في تحسين مستوى المعيشة لديهم ولكن ذلك يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

وفقا لما أعلنت عنه إدارة المصرف أنه يتم منح القرض للمتقاعدين العاطلين وذلك من أجل تشجيع فكرة المشاريع الصغيرة، كما أوضح أيضا أنه يمكنك من خلال القرض الحصول على مبلغ يصل حتى 25 مليون دينار بفائدة تصل حتى 6٪ فقط لاغير ويتم تسديد قيمة القرض على شكل أقساط شهرية ومدة التسديد 6 سنوات ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على هذا القرض مقابل ضمان سواء هذا الضمان كان عقاري مسجل باسم المتقدم أو بضمان البنك، يجب العلم أنه من أبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على قروض مصرف الرافدين أن لا تتعدى قيمة القرض 25 مليون دينار.

ما هي الفئات التي يحق لها الحصول على القرض

قامت إدراة المصرف بتحديد مجموعة من الفئات التي يحق لها الحصول على قروض مصرف الرافدين وهي: