“770.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن سلم “رواتب الموظفين“ الجديد 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

قامت الحكومة العراقية بتعديل رواتب الموظفين ومن المقرر أنها تشهد زيادة ملحوظة وذلك من أجل تقديم المساعدة لدى المواطنين ومعاونتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وذلك في ظل غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا كيفية الاستعلام عن الزيادة الخاصة بك.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب الموظفين في الفترة القادمة بنسبة تصل حتى 200٪ وذلك ليكون سلم رواتب الموظفين كالتالي:

سوف يحصل موظفي الدرجة العاشرة على راتب يتراوح ما بين 170.000 دينار ويصل حتى 350.000 دينار.

بينما من المقرر أن يكون الراتب الجديد لموظفي الدرجة التاسعة راتب يبدأ من 245.000 دينار ويصل حتى 272.000 دينار.

سوف يحصل العاملين في الدرجة الثامنة على راتب يتراوح ما بين 273.000 دينار وحتى 819.000 دينار.

بينما العاملين في الدرجة الأولى سوف يحصل على راتب يبدأ من 510 ألف دينار ويصل حتى مليون دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الاستعلام عن رواتب الموظفين: