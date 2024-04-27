اجري قدم بسرعه واستلم علطول.. رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024.. خبر بمليون جنيه للغلابه!!

في إطار جهود الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وسعيها نحو تحسين مستوى حياة المواطنين، تبذل جهودا في مساندة أولئك الأفراد الذين تقتصر مواردهم على دخل محدود أو متغير، هذا الدعم يعمل علي تقديم مجموعة من الإعانات الضرورية، ومنها المساعدات الموجهة للعاملين بشكل غير منتظم، الحكومة توفر هذه الإعانات لمن يعانون من كسب منخفض في العمل أو لأولئك العاملين ضمن قطاعات تتسم بعدم استقرار الدخل، سواء كان يومي أو شهريا، وهو ما يساعد في توفير احتياجات عوائلهم الأساسية كل فرد يلبي المعايير المحددة يحق له تقديم طلب لنيل منحة العمل الاستقلالي وستتم مناقشة إجراءات التسجيل والمعلومات ذات الصلة بعناية في التقرير الآتي.

شروط التسجيل في برنامج الدعم المخصص للموظفين المؤقتين لسنة 2024.

يجب على المتقدم ان يكون مصري الجنسية العربيه.

يجب أن لا يكون المتقدم للعمر ما فوق الخمسة والخمسون عاما ولا أقل من عشرين عاما.

من الضروري أن يتأكد المتقدم أنه لم يتم تسجيله مسبق في نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل للمنحة الدراسية مستقلاً وغير محتجز أو متورط في أي نزاعات قانونية قيد الإعتبار.

التسجيل في العمالة غير المنتظمة

تعد المعلومات التالية ذات أهمية بالغة، حيث انطلقت هذه المنحة مع تفشي جائحة كورونا في العام 2020 وما تزال سارية المفعول إلى اليوم وذلك بسبب الوظيفة الحيوية التي تؤديها في تقديم الدعم للعائلات التي تحتاج إلى المساعدة من خلال إمدادها بالمتطلبات الرئيسية وللاستفادة من هذه المنحة يجب إتباع الإرشادات التاليه: