10 مليون دينار عراقي.. عند التقديم في مصرف الرافدين للحصول على سلفة للموظفين في القطاع الخاص والعام

صرح مصرف الرافدين في العراق بأنه بدأ بتقديم قروض مالية قيمتها تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير من مصرف الرافدين للعاملين بالقطاع الحكومي بالإضافة إلى المتقاعدين، يعد هذا القرار امتدادًا لمساعدتهم لسد حاجياتهم الخاصة بشرط الإلتزام بسداد القرض حسب مجموعة القوانين والأحكام التي حددها المصرف، يمكن تقديم طلب للحصول على هذه القروض عبر إجراءات بسيطة بمجرد توافر كل الشروط والمتطلبات المطلوبة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر أهم المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم على تمويل من بنك الرافدين بالعراق 2024

يجب تقديم المستندات المطلوبة اللازمة بطلب للحصول على قرض من بنك الرافدين، من ثم يتم التوجه إلى التطبيق الرسمي لبنك الرافدين بالعراق او من خلال تحميل تطبيق البنك من متجر التطبيقات على جوالكم، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم ثم يتم الضغط على إرسال الطلب، وسيتم الرد على المتقدمين في أسرع وقت.

المستندات المطلوبة للتقديم

صرح مصرف الرافدين في العراق إلى جميع المتقدمين بطلبات للحصول على سلف مالية عليهم أن يقدموا مجموعة محددة من الوثائق الرسمية لإكمال إجراءات تقديم هذه الطلبات، وتشمل هذه الأوراق المطلوبة:

تقديم بطاقة الهوية للأحوال المدنية.

شهادة إثبات الجنسية العراقية.

مستند يثبت أن مكان السكن في البطاقة.

وثيقة تأكيد الإقامة الصادرة عن البلدية.

يقوم المتقدم بتقديم جواز السفر الخاص به..

قيمة سلفة مصرف الرافدين

أعلن بنك الرافدين عن قيامه بمنح قروض مالية تبلغ حتى عشرة ملايين دينار، إذ تخضع عملية الإقراض لمجموعة من الضوابط والمعايير الموضوعة، بدأ البنك بتعيين الحدود المالية للقروض استنادًا إلى الراتب الشهري للمتقدمين الراغبين بها، وتم الزم العلاقة بين مقدار القرض، ومبلغ الدخل الشهري على النحو التالي: