الأطفال هتتبسط أوي منها.. تردد قناة بطوط كيدز 2024 على نايل سات أحدث الأغاني والأفلام الكرتونية

تردد قناة بطوط كيدز 2024 واحدة من أقوى ترددات قنوات الأطفال التي انطلقت منذ أكثر من 10 سنوات، نالت القناة إعجاب الكبير والصغير لأنها تختار محتوى غير تقليد لتنفرد بعرضها للأغاني والأناشيد التعليمية التي تجعل الطفل الصغير ذات الثلاثة سنوات وما فوق أن يتعلم الحروف والأرقام ويكررها طوال الوقت، تعمل قناة بطولة بإشارة قوية جداً على نايل سات وعرب سات ولديها جمهور عريق يتابعها يومياً،

مما تحقق القناة أعلى نسب من المشاهدة، وفي فترة قصيرة أصبحت قناة بطوط ذات شهرة ونجاح يفوق كل التوقعات، تقدم قناة بطوط المحتوى الجديد وتعمل طوال الوقت على التطوير للاستمرار في طريق التقدم والنجاح لتصل لجميع البيوت ويتابعها ويستمتع بها الأطفال، خلال السطور التالية تتعرفون بشكل كامل على تردد قناة بطوط كيدز 2024.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

بطوط القناة ال|اقرب لقلوب الأطفال يجلسون أمامها أطول وقت ممكن لأنها استطاعت بقدرتها أن ترسم البسمة على وجه الأطفال وتقضي عن حالة الملل التي يعيشون فيها وهذا ما يزيد من بحث الأباء والأمهات عنها لضبطها

التردد: 11594.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

مميزات قناة بطوط كيدز الجديد

هناك الآلاف من القنوات الكرتونية التي تقدم محتوى للأطفال بدايةً من العام ونصف فيما فوق، ولكن تبقى قناة بطوط في مقدمة البحث تعلق الأطفال بها، ومن أهم مزايا القناة