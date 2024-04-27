تردد القنوات
اعرف كل اخبار الرياضة.. استقبل الآن على جهازك تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد
يرغب العديد من المتابعين في التعرف على ترددات القناة العراقية الرابعة المذاعة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تُعتبر هذه القناة من القنوات البارزة في مجال تغطية الأحداث الرياضية في العراق، حيث تقدم مختلف البرامج التي تتناول آخر الأنباء الرياضية المحلية والأوروبية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سوف نذكر تردد القناة، وكيفية استقبالها.
تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد
هي قناة مجانية يمكن تنزيلها بكل سهولة من خلال إدخال التردد التالي:
قناة الرابعة الرياضية نايل سات
- تردد القناة 11334.
- الاستقطاب H.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 6/5.
- الجودة:HD
- القمر الصناعي : نايل سات.
تردد قناة قناة الرابعة الرياضية عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات.
- التردد 11747.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 65.
خطوات استقبال تردد قناة الرابعة الرياضية
يمكن لمحبي الرياضة من جميع انحاء العالم متابعة قناة الرابعة الرياضية، وفيما يلي سنوضح طريقة الاستقبال:
- اضغط على زر قائمة (Menu قائمة).
- من ثم اختر التركيب.
- بعد ذلك اضغط OK
- ادخل كلمة المرور وهي عبارة عن (0000).
- ثم ادخل على قائمة الترددات.
- اضغط OK
- بعد ذلك اختر إضافة التردد.
- حدد القمر الصناعي الذي تختاره لضبط تردد قناتك المفضلة (نايل سات).
- اضغط على خيار الإضافة باللون الأحمر.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالتردد ومعدل الترميز وغيرها في الأماكن المحددة.
- قم بالضغط على الزر الأزرق المخصص للبحث.
- انتظر حتى ينتهي البحث.
- حدد القناة واختارها واضغط احفظ.
- يمكن البحث عنها الآن عبر القنوات، وستجدها قد نزلت على الجهاز.