اعرف كل اخبار الرياضة.. استقبل الآن على جهازك تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد

يرغب العديد من المتابعين في التعرف على ترددات القناة العراقية الرابعة المذاعة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تُعتبر هذه القناة من القنوات البارزة في مجال تغطية الأحداث الرياضية في العراق، حيث تقدم مختلف البرامج التي تتناول آخر الأنباء الرياضية المحلية والأوروبية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سوف نذكر تردد القناة، وكيفية استقبالها.

تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد

هي قناة مجانية يمكن تنزيلها بكل سهولة من خلال إدخال التردد التالي:

قناة الرابعة الرياضية نايل سات

تردد القناة 11334.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة:HD

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة قناة الرابعة الرياضية عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11747.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 65.

خطوات استقبال تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكن لمحبي الرياضة من جميع انحاء العالم متابعة قناة الرابعة الرياضية، وفيما يلي سنوضح طريقة الاستقبال: