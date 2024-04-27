اشتري دلوقتي وخزّن … سعر الأرز والبصل النهاردة في النازل والناس هتتبسط على الآخر

سعر الأرز والبصل النهاردة، مع ارتفاع الأسعار وتغيرها يتساءل الجميع عن سعر الأرز والبصل اليوم في جميع الأسواق المصرية، حيث أن هذه السلع من أكثر السلع التي تكون أساسية في جميع البيوت المصرية، فلهذا يتم الاهتمام بمتابعة أسعار تلك السلع طوال الوقت، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على سعر الأرز والبصل اليوم وإلى أي مدى قد وصل، كما سنقوم بعرض أسعار السلع الأخرى في الأسواق لكم في هذا المقال.

سعر الأرز والبصل النهاردة

يبحث العديد من المواطنين عن أجدد الأسعار التي قد تم وضعها للسلع الخاصة بالأسواق، ومن ضمن تلك السلع هي الأرز والبصل، فلهذا يتساءل الجميع عن سعر الأرز والبصل النهاردة في الأسواق وإلى أي مدى قد وصلت أسعار هذه السلع، فبعد أن كان البصل من ضمن السلع التي قد زاد سعرها بشكل كبير الفترة الأخيرة تم إصدار بعض القرارات التي تقوم بوقف تصدير البصل.

حيث أن هذا الوقف سيستمر لمدة 3 أشهر، وقد تم تنفيذ هذا القرار بالفعل منذ عدة أشهر، وهذا لكي يتم توفير الإنتاج الكلي من البصل لإحتياج الشعب، فقد أصبح اليوم سعر البصل في الأسواق يتراوح بين 20.6 جنيه لـ 17.5 جنيه للكيلو الواحد، فيختلف السعر بناءً على التجار، كما أصبح سعر الأرز اليوم في الأسواق ما بين الـ 34.3 جنيه والـ 32.6 جنيه إذا كان الأرز معبأً.

أسعار السلع

يتساءل الجميع عن أسعار الخضراوات الخاصة بالأسواق اليوم، فمن ضمن تلك الأسعار: