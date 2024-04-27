هسة… وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعتمد لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب للطلاب والمعلمين

ينتظر الطلاب والمعلمين على حد سواء اعتماد جدول لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب بفارغ الصبر، فوفقاً لتلك اللائحة يتم توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية والجامعات، مما يتيح للطلبة فرصة الراحة وقضاء الأوقات السعيدة مع عائلاتهم وكذلك القيام بالاستعداد التام للعودة إلى الدراسة مرة أخرى بكل حماس ونشاط.

لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإعلان عن لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب خلال الأيام السابقة، حيث ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر من أجل قضاء أسعد الأوقات مع أسرهم ولعب الرياضة المفضلة فيها، إذ أن للإجازات دور مهم في قدرة الطلاب في مواصلة الدراسة بكامل نشاطهم، وجاءت تلك اللائحة التي تم اعتمادها مؤخراً على النحو التالي:

المواسم والأعياد تاريخ العطلة عيد المولد النبوي 12 و 13 ربيع الأول 1445 ذكرى المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2023 عيد الاستقلال 18 نوفمبر 2023 فاتح السنة الميلادية 1 يناير 2024 ذكرى تقديم عريضة الاستقلال 11 يناير 2024 عطلة رأس السنة الأمازيغية سيتم تحديدها لاحقاً عطلة نهاية الفصل الأول 21-28 يناير 2024 عيد الفطر 29 رمضان إلى 3,4 شوال عطلة عيد الشغل وفصل الربيع 28 أبريل 2024 إلى 5 مايو 2024 عيد الأضحى المبارك 8 ذو الحجة 1445 إلى 11 ذو الحجة 1445

جدول العطل المدرسية 2024

وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته الوزارة المختصة جدول العطل المدرسية في المغرب لعام 2024 يتمثل في النقاط التالية: