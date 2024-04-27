هسة… وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعتمد لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب للطلاب والمعلمين
ينتظر الطلاب والمعلمين على حد سواء اعتماد جدول لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب بفارغ الصبر، فوفقاً لتلك اللائحة يتم توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية والجامعات، مما يتيح للطلبة فرصة الراحة وقضاء الأوقات السعيدة مع عائلاتهم وكذلك القيام بالاستعداد التام للعودة إلى الدراسة مرة أخرى بكل حماس ونشاط.
لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب
قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإعلان عن لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب خلال الأيام السابقة، حيث ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر من أجل قضاء أسعد الأوقات مع أسرهم ولعب الرياضة المفضلة فيها، إذ أن للإجازات دور مهم في قدرة الطلاب في مواصلة الدراسة بكامل نشاطهم، وجاءت تلك اللائحة التي تم اعتمادها مؤخراً على النحو التالي:
|المواسم والأعياد
|تاريخ العطلة
|عيد المولد النبوي
|12 و 13 ربيع الأول 1445
|ذكرى المسيرة الخضراء
|6 نوفمبر 2023
|عيد الاستقلال
|18 نوفمبر 2023
|فاتح السنة الميلادية
|1 يناير 2024
|ذكرى تقديم عريضة الاستقلال
|11 يناير 2024
|عطلة رأس السنة الأمازيغية
|سيتم تحديدها لاحقاً
|عطلة نهاية الفصل الأول
|21-28 يناير 2024
|عيد الفطر
|29 رمضان إلى 3,4 شوال
|عطلة عيد الشغل وفصل الربيع
|28 أبريل 2024 إلى 5 مايو 2024
|عيد الأضحى المبارك
|8 ذو الحجة 1445 إلى 11 ذو الحجة 1445
جدول العطل المدرسية 2024
وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته الوزارة المختصة جدول العطل المدرسية في المغرب لعام 2024 يتمثل في النقاط التالية:
- تأتي إجازة نهاية الفصل الدراسي في 21 يناير 2024 وتنتهي في 28 من ذات الشهر، حيث تستمر لمدة 8 أيام متواصلة.
- ثم تليها العطلة الثالثة في يوم 10 مارس وتنتهي في 17 من الشهر نفسه، حيث إنها تستمر لمدة 8 أيام أيضاً.
- تأتي العطلة الرابعة في 28 أبريل وتستمر حتى 5 مايو، وهي كذلك تصل 8 أيام.
- بينما تنطلق العطلة الجامعة الفصلية في فصل الشتاء 21 ديسمبر.
- تأتي عطلة فصل الربيع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى يوم 21 مارس.
- كما تنطلق العطلة الصيفية في 4 سبتمبر.