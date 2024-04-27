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هسة… وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعتمد لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب للطلاب والمعلمين

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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ينتظر الطلاب والمعلمين على حد سواء اعتماد جدول لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب بفارغ الصبر، فوفقاً لتلك اللائحة يتم توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية والجامعات، مما يتيح للطلبة فرصة الراحة وقضاء الأوقات السعيدة مع عائلاتهم وكذلك القيام بالاستعداد التام للعودة إلى الدراسة مرة أخرى بكل حماس ونشاط. 

لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإعلان عن لائحة العطل الجامعية 2024 في المغرب خلال الأيام السابقة، حيث ينتظرها جميع الطلاب بفارغ الصبر من أجل قضاء أسعد الأوقات مع أسرهم ولعب الرياضة المفضلة فيها، إذ أن للإجازات دور مهم في قدرة الطلاب في مواصلة الدراسة بكامل نشاطهم، وجاءت تلك اللائحة التي تم اعتمادها مؤخراً على النحو التالي: 

 

المواسم والأعياد تاريخ العطلة
عيد المولد النبوي 12 و 13 ربيع الأول 1445
ذكرى المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2023
عيد الاستقلال 18 نوفمبر 2023
فاتح السنة الميلادية 1 يناير 2024
ذكرى تقديم عريضة الاستقلال 11 يناير 2024
عطلة رأس السنة الأمازيغية سيتم تحديدها لاحقاً
عطلة نهاية الفصل الأول 21-28 يناير 2024
عيد الفطر  29 رمضان إلى 3,4 شوال
عطلة عيد الشغل وفصل الربيع  28 أبريل 2024 إلى 5 مايو 2024
عيد الأضحى المبارك  8 ذو الحجة 1445 إلى 11 ذو الحجة 1445

جدول العطل المدرسية 2024

وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته الوزارة المختصة جدول العطل المدرسية في المغرب لعام 2024 يتمثل في النقاط التالية: 

  • تأتي إجازة نهاية الفصل الدراسي في 21 يناير 2024 وتنتهي في 28 من ذات الشهر، حيث تستمر لمدة 8 أيام متواصلة. 
  • ثم تليها العطلة الثالثة في يوم 10 مارس وتنتهي في 17 من الشهر نفسه، حيث إنها تستمر لمدة 8 أيام أيضاً. 
  • تأتي العطلة الرابعة في 28 أبريل وتستمر حتى 5 مايو، وهي كذلك تصل 8 أيام.
  • بينما تنطلق العطلة الجامعة الفصلية في فصل الشتاء 21 ديسمبر. 
  • تأتي عطلة فصل الربيع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى يوم  21 مارس. 
  • كما تنطلق العطلة الصيفية في 4 سبتمبر. 
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صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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