استعلم الان.. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق فرصة الاستعلام عن المستحقين للدعم الاجتماعي عبر منصة مظلتي الرقمية، والتي توفر للمواطنين وسيلة سهلة وفعالة للاطلاع على قوائم المستحقين للدعم المالي من منازلهم، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الاستعلام عن المستحقين للدعم وذلك عبر منصه مظلتي الرسميه فقط تابعوا معنا.

صرف دعم الرعاية الاجتماعية

نلاحظ في صرف الرعاية الاجتماعية انها قد تأخرت عما كانت عليه في الشهور الماضية، مما أثار استياء الكثيرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلك الدفعة. تطالب الجماهير باستمرار صرف الدعم الخاص بهم، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسماء المستفيدين، وفقًا لبعض الأخبار الرسمية من الحكومة العراقية، من المتوقع الكشف عن أسماء المستحقين للدعم في نهاية هذا الأسبوع، مع توفير خدمة الاستعلام عنهم عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن الدعم

في السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعيه في العراق عبر منصة مظلتي:

اولا عليك الذهاب الى الرابط الرسمي لمنصة مظلتي.

بعد ذلك اضغط على فقرة الرعاية الاجتماعية.

ثم اختار بعدها الوجبه السابعه.

بعدها سجل المحافظة التي تنتمي اليها.

وفي الخطوة الاخيرة قم بتسجيل البيانات الخاصة بك واضغط على ارسال.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

ترقب المواطنون المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية إعلان أسماء المشمولين بالدعم، ولكن لضمان ذلك لا بد من توفر بعض المعايير في الأشخاص المتقدمين، وتتمثل هذه المعايير في ما يلي: