“شوف الجدول هّســـــه“ موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة وذلك ما يشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور داخل الدولة لأن العام الدراسي أوشك على الانتهاء وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

قامت الوزارة بتحديد موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لمختلف المراحل التعليمية والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إجراء الامتحانات الشفوية قبل موعد الامتحانات التحريرية بأسبوع وسوف تتم أثناء الدوام المدرسي.

بينما من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي بداية من يوم الخميس الموافق 2 من مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024.

من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف السادس الإعدادي من يوم الأحد الموافق 12 من مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط والذي سوف يكون كالتالي: