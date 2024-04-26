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“شوف الجدول هّســـــه“ موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق وزارة التربية العراقية
موعد امتحانات نهاية السنة 2024
قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة وذلك ما يشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور داخل الدولة لأن العام الدراسي أوشك على الانتهاء وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
موعد امتحانات نهاية السنة 2024
قامت الوزارة بتحديد موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لمختلف المراحل التعليمية والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:
- من المقرر أن يتم إجراء الامتحانات الشفوية قبل موعد الامتحانات التحريرية بأسبوع وسوف تتم أثناء الدوام المدرسي.
- بينما من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي بداية من يوم الخميس الموافق 2 من مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024.
- من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف السادس الإعدادي من يوم الأحد الموافق 12 من مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024.
جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024
قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط والذي سوف يكون كالتالي:
- يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو امتحان كل من مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.
- يوم الخميس الموافق 23 من مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.
- يوم السبت الموافق 25 من مايو امتحان مادة الرياضيات.
- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وذلك يوم الاثنين الموافق 27 من مايو.
- يوم الأربعاء الموافق 29 من مايو سوف يعقد امتحان مادة صحة الإنسان.
- يوم السبت الموافق 1 من يونيو سوف يعقد امتحان مادة الكيمياء.
- يوم الإثنين الموافق 3 من يونيو امتحان مادة الفيزياء.
- يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو سوف يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.