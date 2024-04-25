المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح موعد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري 1445

شاركت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية جدول مواعيد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري للأشهر المتبقية في عام 2024 وذلك بعد اتخاذ قرار توحيد الصرف لجميع المتقاعدين والمستفيدين من الدعم في النظامين بعد تطبيق قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تغيير موعد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين السعوديين المتقاعدين والمستفيدين من نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي ويتم تطبيق ذلك القرار بداية من شهر مايو المقبل من عام 2024.

والجدير بالذكر أن صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل قد في صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، على أن يتم تطبيق القرار ذاته مع مطلع شهر مايو بناء على قرارات مجلس الوزراء.

جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2024

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات المتقاعدين خلال الأشهر المقبلة من العام الميلادي 2024 وذلك بعد تطبيق قرار الصرف في بداية الشهر بدلا من نهاية الشهر الميلادي، وذلك على النحو التالي: