المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح موعد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري 1445
شاركت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية جدول مواعيد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري للأشهر المتبقية في عام 2024 وذلك بعد اتخاذ قرار توحيد الصرف لجميع المتقاعدين والمستفيدين من الدعم في النظامين بعد تطبيق قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تغيير موعد صرف المعاشات للنظام التقاعدي والعسكري
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين السعوديين المتقاعدين والمستفيدين من نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي ويتم تطبيق ذلك القرار بداية من شهر مايو المقبل من عام 2024.
والجدير بالذكر أن صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل قد في صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، على أن يتم تطبيق القرار ذاته مع مطلع شهر مايو بناء على قرارات مجلس الوزراء.
جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2024
وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات المتقاعدين خلال الأشهر المقبلة من العام الميلادي 2024 وذلك بعد تطبيق قرار الصرف في بداية الشهر بدلا من نهاية الشهر الميلادي، وذلك على النحو التالي:
- صرف المعاشات التقاعدية للمرة الأخيرة وفقا للنظام القديم في تاريخ الخامس والعشرين في الشهر الميلادي وهي الدفعة الخاصة بشهر ابريل.
- اعتبارًا من 1 مايو 2024 الموافق ليوم الاربعاء سوف يتم صرف الراتب التقاعدي لكلا من المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
- السبت الأول من يونيو 2024 هو تاريخ إيداع رواتب المتقاعدين في النظامين.
- الاثنين الموافق الأول من يوليو 2024 هو تاريخ الإيداع للنظامين.
- الخميس الأول من أغسطس 2024 هو تاريخ الإيداع لنظام التقاعد العسكري والمدني.
- الأحد الأول من شهر سبتمبر الميلادي 2024 هو موعد الصرف.