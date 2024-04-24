“وحش الأداء والألعاب” هاتف ببطارية 6000 مللي أمبير تدوم معاك طول الوقت ومميزات خارقة!

ما زالت شركة فيفو الصينية تكتسح الأسواق العالمية بمنتجاتها عالية الجودة والدقة والتي كان آخرها هاتف Vivo T3xولان الكثير من الناس تثق بها كثيرا بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بطارية 6000 مللي أمبير، فيفو تتألق مع هاتف Vivo T3x.

مواصفات هاتف Vivo T3x

ولأن الكثير من الناس تبحث عن مواصفات ذلك الهاتف، سوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفاته فيما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Vivo T3x عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع المعالج Snapdragon 6 Gen 1 SoC عدد الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة البطارية ٦٠٠٠ ملي امبير نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,6 بوصة نظام التشغيل اندرويد ١٤ معدل التحديث ١٢٠ هرتز بلوتوث يدعم واي فاي يدعم عدد الكاميرات اثنين

مميزات هاتف Vivo T3x

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة وسوف نذكر منها ما يلي:

حيث أن أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم معالج قوي ومعدل تحديث قوي أيضاً بحيث يمكنك من سهولة التنقل بين الصفحات بكل سهولة ويسر.

كما يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة وعدد رامات رائع بحيث يمكنك من تخزين وتحميل صور وملفات كبيرة.

كما يدعم أيضاً شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كما يدعم أيضاً سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.

كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية وامامية بدقة وجودة عالية.

بالإضافة إلى جميع المميزات السابقة فهو يدعم أيضاً شكل أنيق وشيك وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Vivo T3x

بعد أن عرضنا مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، يرغب الكثير من الناس في معرفة أسعاره وهي كما يلي: