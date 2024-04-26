توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين لهذه الفئات .. نبأ سار لهؤلاء المواطنين من وزارة المالية

تم الاعلان عن توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، حيث أعلن المصرف عن أحقية حصول الموظفين والمتقاعدين داخل الدولة عن سلفة تصل قيمتها إلى 10 مليون دينار عراقي، وسيتم تحديد ذلك بناء على راتب الموظف أو المتقاعد، على أن يتم تسديد هذه السلفة على أقساط يقوم بتحديدها المصرف عند تسليم هذه السلفة، كما حدد مصرف الرافدين عدة أحكام وضوابط حتى يتم الحصول على السلفة المقدمة من المصرف، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا هذا المقال.

ضوابط توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين

أعلن المصرف عن توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، ويمكن الحصول على هذه السلفة مع توافر الشروط والأحكام التالية:

قيمة السلفة للعراقيين الذين يزيد دخلهم عن 5000 دينار شهريا تكون 10 مليون دينار.

أما بالنسبة للعراقيين الذين يقل دخلهم عن 5000 دينار فتكون قيمة السلفة 5 مليون دينار.

أما بالنسبة للتابعين لوزارتي الدفاع والداخلية فتصل قيمة السلفة إلى 25 مليون دينار.

يتم إضافة نسبة 4% كفائدة الحصول على السلفة.

الحد الأقصى لسداد هذه السلفة يكون عامين من تاريخ التقديم على السلفة.

لا تزيد نقطة اقتطاع صافي الراتب عن 50‎%.

لابد من فتح حساب جاري في مصرف الرافدين.

يشترط أن يكون المتقدم على السلفة عراقي الجنسية.

يجب تقديم كفيل ضامن يمتلك مرتب شهري.

كما يجب أن يكون المتقدم للسلفة قد أتم عام كامل في مؤسسة حكومية.

طريقة التقديم على سلفة 10 مليون دينار مصرف الرافدين

لكي تتمكن من الاستفادة من توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، عليك اتباع الخطوات التالية: