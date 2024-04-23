“فرصتك لتحصل علي الأموال” التقديم في منحة تونس 300 دينار 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

يتساءل العديد من المواطنين عن زيادة منحة تونس 300 دينار، فقد أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أنه لن يتم زيادة منحة الدعم التونسي عن 300 دينار تونسي، والتي تأتي حرصا من دولة تونس على توفير الدعم لمواطنيها في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية وتضخم اقتصادي، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن منحة تونس 300 دينار شروطها وكيفية الإستعلام عنها، فأكمل قراءة هذا المقال.

شروط الحصول على منحة تونس 300 دينار

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة تونس 300 دينار حتى يتم تسجيلهم صرف هذه المنحة لهم لمدة ست شهور وهي:

تم تخصيص هذه المنحة للمواطن التونسي فقط.

كما اشترطت الوزارة أن يقيم المواطن التونسي بشكل دائم في دولة تونس للحصول على المنحة.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية.

تصرف هذه المنحة للعاطلين عن العمل فقط.

هناك حد مانع محدد للمنحة لا يجب أن يتجاوزه دخل الأسرة للحصول على المنحة.

يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على المنحة لأي عقارات او أصول ذات اسعار مرتفعة.

الاستعلام عن منحة تونس 300 دينار

إذا أردت أن تستعلم عن منحة تونس 300 دينار فاتبع الخطوات التالية: