“اطلبها فورا هُنـــــا eccp.poste.dz“ كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت 2024 بالجزائر وشروط الحصول عليها

قام بريد الجزائر بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله طلب البطاقة الذهبية وهي إحدى التقنيات التي من المقرر استخدامها في جميع المعاملات المالية المختلفة داخل دولة الجزائر ويمكن أيضا استخدامها في عمليات البيع والشراء ولكن يتم الحصول عليها وفق مجموعة من الضوابط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

بريد الجزائر

يمكن لجميع المواطنين داخل الجزائر بتقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبريد الجزائري. سوف يتم عرض مجموعة من الخدمات التي يقدمها البريد. قم بالدخول على خيار خدمات البطاقة الذهبية. ثم بعد ذلك سوف يتم عرض نموذج تقديم والذي يجب عليك الإجابة عن الأسئلة الموضحه به وتدوين كل من اسم المتقدم، رقم الهاتف، العنوان السكني، رقم البطاقة الوطنية. انقر على تقديم الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة البيانات وإرسال البطاقة لك، يتم تسديد الرسوم الخاصة بها عند الاستلام.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل استخراج البطاقة الذهبية والشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي وبه رصيد لا يقل عن 10.000 دينار.

يشترط أن يكون المتقدم يتعدى 18 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يرجى تقديم جميع الوثائق المطلوبة والتي تتمثل في الهوية الوطنية وشهادة الميلاد.

خطوات تحديث رقم الهاتف

يجب العلم أن رقم الهاتف هي الوسيلة التي يتم التواصل بها مع المستخدم لذلك يرجى تحديثه على الفور عند إجراء أي تغييرات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: