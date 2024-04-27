مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثالثة والرابعة والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثالثة والرابعة التي ينتظرها محبي الدراما الكوميدية المصرية، حيث حقق مسلسل البيت بيتي الموسم الأول نجاح كبير للغاية ونالت إعجاب الكبير والصغير، مما حقق المسلسل صدى واسع وأصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية، يشارك في هذا العمل النجاح فريق متميز للغاية وعلى رأسهم كريم محمود عبدالعزيز والذي شارك في الدراما الرمضانية للعام الجاري 2024 في مسلسل خالد نور وولده نور خالد والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان وحقق نسب مشاهدة عالية،

يعتبر مسلسل البيت بيتي من الأعمال القصيرة والتي تعرض بشكل أسبوعي ويتم طرح حلقتين، ورغم ذلك يتشوق الجمهور لمتابعة كافة الأحداث وينتظرون الموعد على أحر من الجمر، ويتساءل الجمهور المتابع عن مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثالثة والرابعة تابعوا معنا ونتعرف سوياً.

مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة الثالثة والرابعة

تدور قصة مسلسل البيت بيتي في إطار إجتماعي كوميدي من الدرجة الأولى، تبدأ أحداث الموسم الثاني عند بيع كراكيرو جزء من القصر وإنشاء مشروع دواجن، لكن يواجه في منتصف الطريق أزمة مالية ويحاول أن يطلب المال من بينو، وعندما يذهب إليه يجده في أزمة أيضاً ويذهب بينو وكراكيوري إلى احدى الفنادق لكن هنا الصدمة، حيث تظهر الأشباح في المكان ويحاولون الفرار في أسرع وقت ممكن، يعرض مسلسل البيت بيني بشكل حصري فقط على منصة شاهد vip مرة واحدة في الأسبوع يوم الخميس، ومن المقرر أن تعرض الحلقتين الثالثة والرابعة يوم الخميس المقبل الموافق 2 من مايو في تمام الساعة 12 صباحاً والإعادة 12 مساءً.

أبطال مسلسل البيت بيتي 2