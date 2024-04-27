حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر مايو 2024 والرابط المخصصة للاستعلام

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر مايو 2024، هناك تساؤلات كثيرة هذه الفترة من قبل أصحاب معاشات المتقاعدين من القطاعين العام والقطاع العسكري حول زيادة قيمة الراتب الشهري، ولهذا السبب لن يتوقف المواطنين عن البحث لمعرفة الحقائق كاملة تزامناً مع اقتراب صرف مستحقات الرواتب لشهر مايو المقبل، بشكل سنوي تعلن الهيئة القومية للتأمينات عن صرف زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في ظل هذا الغلاء، ولذلك تداولت أنباء كثيرة عن صرف زيادة بنسبة مرتفعة عن العام الماضي ولذلك ينتظر المواطنين موعد الصرف على أحر من الجمر، ولمعرفة المزيد حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر مايو 2024 ترقبوا معنا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر مايو 2024

أخيراً ورسمياً حسب البيان الوارد منذ عدة أيام من هيئة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين عن صرف الرواتب القادمة لشهر مايو 2024-1455 بزيادة كبيرة تبدأ من 10% كحد أدنى ويصل الحد الأقصى إلى 20%، ويطبق قرار الزيادة مع صرف مستحقات المتقاعدين يوم الخامس والعشرون من مايو المقبل 2024 في الموعد المحدد دون أي تأجيل، وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام متتالية، وفي حالة واحدة يتمكن تأجيل الصرف أن يوم 25 من الشهر يأتي يوم عطلة الأسبوع الرسمية فتعلن هيئة التقاعد عن الموعد البديل للصرف.

رابط الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين 1445

أغلب الخدمات الحكومية يتعرفون عليها بشكل إلكتروني لأن الحكومة تسعى للتطوير وتوفير الوقت على المواطنين وخاصةً بأن المواطنين المتقاعدين غير قادرين على الذهاب إلى مكتب التأمينات نظراً لتقدم السن والآن يمكن الاستعلام بالخطوات التالية: