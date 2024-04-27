رابط التسجيل في نظام نور 1446 …. والشروط اللازمة

رابط التسجيل في نظام نور 1446، مع اقتراب إنتهاء العام الدراسي 1445 بدأ عدد كبير من أولياء الأمور في البحث عن رابط التسجيل في نظام نور 1446 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 1446، وذلك في 25 مارس الماضي، وشددت الوزارة على سرعة الإنتهاء من التسجيل للطلاب الجدد الراغبين في الإلتحاق في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس تحفيظ القرآن وإليكم الخطوات …..

رابط التسجيل في نظام نور 1446

حيث أكدت وزارة التعليم السعودية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 1446 للطلاب الجدد، وأشارت الوزارة إلى أن أن التسجيل متاح فقط من خلال موقع نظام نور وإليكم خطوات التسجيل….

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت.

اضغط على “تسجيل حساب جديد”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل اسم المستخدم والرقم السري.

اختيار “تسجيل طالب جديد”.

ادخل رقم الهوية الخاص بالطالب.

ثم اختر “صلة القرابة”.

اختر جنس الطالب “ذكر ، أنثى”.

اكتب تاريخ ميلاد الطالب.

حدد المدرسة التي ترغب في التقديم إليها.

يجب قراءة الشروط والأحكام جيداً.

في النهاية اضغط على “تسجيل”.

شروط التسجيل في نظام نور 1445

ويجب على أولياء الأمور الراغبين في التسجيل بنظام نور الالكتروني والتي جاءت كالتالي: