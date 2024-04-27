ما هي خطوات إصدار جواز سفر للأطفال بالسعودية؟ الجوازات توضح

حرصت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات للمواطنين التي تتم إلكترونياً، وكان من أهم هذه الخدمات هو استخراج جواز سفر للأطفال في المملكة، وذلك بغرض منح جميع الأطفال حق السفر بشكل آمن بدون مشاكل، وقامت بتوضيح طريقة استخراج جواز سفر للأطفال من عمر 10 سنوات و الأوراق المطلوبة وكافة الشروط لكي يصبح الجميع على علم ودراية.

خطوات إصدار جواز سفر للأطفال

وفرت الجوازات السعودية خدمة إلكترونية جديدة للتسهيل على أولياء الأمور الذين يرغبون في استخراج جواز سفر لأطفالهم، حيث تندرج تلك الخدمة ضمن قائمة خدمات منصة أبشر ، ويتم استخراج التصريح من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة المنصة ثم اختر أبشر للأفراد.

دون اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم كلمة المرور.

بعدها انقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

تنسدل قائمة حدد منها الجوازات.

ثم حدد خانة الجوازات لأقل من 12 عام.

انقر على وصف الخدمة.

ثم تنفيذ الخدمة.

قم بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالطفل.

ثم انقر على التالي.

قم برفع صورة للطفل.

اضغط على موافق.

تقوم هيئة الجوازات بمراجعة الطلب ثم الرد عليك.

شروط استخراج جواز سفر للأطفال في السعودية

إن كان لديك طفل وتريد استخراج جواز سفر له، فلابد من من التعرف على بعض الشروط التي تم تحديدها للحصول على الجواز بسهولة، وتلك الشروط هي: