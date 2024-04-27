خسارة فيها الفلوس صحتك اهم.. أسعار السجائر اليوم السبت 27 أبريل 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة حسب تصريحات الشرقية للدخان

أسعار السجائر اليوم السبت 27 أبريل 2024 يبحث الكثير من المدخنين عنها خلال هذه الفترة بشكل كبير للوصول إلى الأسعار الجديدة بعد أعلان الشركة الشرقية للدخان عن زيادة جديدة في عبوات السجائر، وهذا لأن المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجائر ارتفع سعرها محلياً وعالمياً، وهذا بسبب نقص التبغ في الأسواق، كما شهدت الأسعار ارتفاع ملحوظ للغاي الآونة الأخيرة وقام الكثير من التجار باستغلال تلك الظروف لبيع السجائر بأسعار أعلى من قيمتها في السوق السوداء لربح أضعاف المال، وقد أعلنت مؤخراً شركة الشرقية للدخان عن رفع قيمة السجائر بمختلف الأنواع بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، اليوم نستعرض لكم عبر التقرير التالي اخر تحديثات أسعار السجائر اليوم السبت 27 أبريل 2024.

أسعار السجائر اليوم السبت 27 أبريل 2024

بسبب زيادة أسعار مادة التبغ المخصصة في تصنيع السجائر تم تعديل أسعار السجائر في الأسواق والتي تأتي على النحو التالي:.

تسجيل اليوم علبة السجائر كليوباترا كينج سايز سعر 34.50 جنيه.

ووصل سعر علبة السجائر كليوباترا سوفت كوين 34.50 جنيه.

كما تسجل علبة سجائر كليوباترا بوكس سعر 34.50 جنيه.

سجائر كليوباترا سوبر تصل بسعر 34.50 جنيه.

سعر سجائر مونديال أحمر، أزرق، سيلفر نحو 34.50 جنيه.

أسعار سجائر مارلبورو وميريت بالزيادة الجديدة

قامت العديد من شركات الدخان بالإعلان عن تطبيق زيادة جديدة على عبوات السجائر بعد رفع قيمة مواد الخام لترتفع قيمة الزيادة ما بين 5 وحتى 8 جنيهات في العلبة وتأتي الأسعار المحدثة على النحو التالي:.