تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء بطرق بسيطة متشلش هم قطع الكهرباء تاني

عند انقطاعات الكهرباء المتكررة، يضطر العديد من سكان الى المسارعة في البحث عن حلول لتشغيل الراوتر بدون الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وهي من المشكلات الكبيرة التي تواجه مستخدمي الإنترنت عندما ينقطع التيار، والتي تتمثل في فقدان الاتصال بالشبكة وتوقف خدمة الواي فاي لذلك، يسعى الكثيرين للعثور على طرق تسمح لهم بإبقاء الراوتر يعمل خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي وأثناء تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال التي اتخذتها الحكومة، إن هناك عدة أساليب يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على تشغيل أجهزة الراوتر واستمرار خدمة الإنترنت حتى عند انقطاع التيار الكهربائي، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طرق تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء

الباور بنك

يُعَدّ استعمال الباور بنك أسلوباً شائعاً لتزويد الراوتر بالطاقة، ولكن، من المهم الاهتمام ببعض المعلومات الفنية الهامة لتلك الحيلى دون تعطل خدمة الإنترنت أو تضرر الجهاز، حيث ينبع القلق من أن الباور بانك يخرج تيارًا بمستوى 5 فولت، بينما يحتاج الراوتر إلى 12 فولت ليعمل كما ينبغي، وبالتالي، سيعجز الراوتر عن العمل إن لم تستعمل محولاً أو وصلة تعديل ترفع الجهد من 5 إلى 12 فولت، ولذلك قتم شراء شاحن متنقل يوفر تيار خروج لا يقل عن 2 أمبير.

تشغيل الراوتر الباور بنك

يلزم توخي الحذر عندما نقوم بتشغيل الراوتر في حال لم يكن هناك تيار كهربائي، إذ لا بد من التحقق من وجود الحرارة الضرورية في الخط الأرضي، تعتبر هذه الحرارة عنصر أساسي لتشغيل الإنترنت في المنزل، وبدونها لا يمكن لأي وسيلة أخرى أن تكون مفيدة في تشغيل الراوتر، وعند عودة التيار الكهربائي، يصبح من المهم جدًا فصل الراوتر عن البطارية أو الباور بانك، لأن استمرار الاتصال قد يؤدي إلى خطر تعرض الراوتر للتلف أو تضرر الجهاز المرتبط به.