زيادة 15 ل 11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مايو 2024 حسب قرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

رائج بشكل ملحوظ على جوجل الآن موعد صرف معاشات مايو 2024 لأن المواطنين أكثر أحتياجاً للمال ولا يوجد لديهم أي وسيلة دخل شهري سوى المعاش، بسبب زيادة الأسعار وتدهور ظروف المعيشة لدى الملايين من الأسر المصرية قامت الهيئة القومية بصرف المعاش بنسبة زيادة جديدة تصل 15%،وقد وصل عدد المستفيدين من معاشات التأمينات الاجتماعية نحو 11 مليون مستفيد،

هناك عدة بنوك يمكن من خلالها الحصول على معاشات التأمينات الاجتماعية حسب قرارات الحكومة ومجلس الوزراء وهذا لعدم تكدس المواطنين في مكان واحد، وهناك وسائل صرف متعددة لتوفير الوقت والمجهود وخاصةً على كبار السن والغير قادرين على الوقوف في قائمة الانتظار، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم موعد صرف معاشات مايو 2024 .

موعد صرف معاشات مايو 2024

دفع معاشات شهر مايو 2024 تعتبر الدفعة الثالثة التي يحصل على المواطنين بالزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات رسمية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قدرت 15%، ساعات قليلة تفصلنا على موعد صرف مستحقات معاش التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2024، حيث حددت الهيئة القومية موعد الصرف صباح يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024، ويمكن لأصحاب المعاشات أن يحصلون على قيمة المعاش من خلال ماكينات ATM نظراً بأن اليوم التالي للصرف وحتى اليوم 6 يكون هناك عطلة في البنوك والبريد المصري بسبب إجازة عيد العمال ويليها عيد الأخوة الأقباط وشم النسيم، كما يتم الصرف من خلال فودافون كاش واورنج كاش اتصالات كاش ومن خلال الخدمات الفورية امان وفوري ومصاري.

الاستعلام عن صرف معاشات التأمينات الإجتماعية لشهر مايو 2024