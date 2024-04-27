ضحكي أولادك بمغامرات القط والفأر..ثبتها حالاً تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات 2024

تعتبر قنوات الأطفال بشكل عام من الأمور التي يهتم بها الأهل كثيرًا، وذلك لأن هذه القنوات التي تقدم محتوى للأطفال تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الطفل وتعليمه العديد من المعلومات والسلوكيات في كافة المجالات، ومن بين القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال نذكر لكم قناة توم وجيري التي حصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تجذب الأطفال بمحتواها الذي يتضمن أشهر البرامج والأفلام والمسلسلات التي يفضلها أغلب الأطفال، كما أن هذه القناة تعمل على توفير محتوى يناسب جميع الأعمار والأذواق، كما أنه لا يحتوي على مشاهد غير مناسبة للعادات والتقاليد، والجدير بالذكر أن عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري تتزايد بشكل مستمر وذلك لأنها حظيت بثقة وإعجاب الأهل، فأصبحوا يرغبون في تثبيتها ومعرفة ترددها عبر الأقمار الصناعية.

ثبتها حالاً تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024

اشتهرت قناة توم وجيري بعرض برامج ومسلسلات مشهورة أهمها مسلسل توم وجيري الذي تمت تسمية هذه القناة باسمه، بالإضافة إلى الكثير من البرامج المسلية والأفلام المشوقة التي يقبل على مشاهدتها الأطفال بشكل كبير، ونظرًا لروعة المحتوى الذي تعرضه هذه القناة فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد ترددها واستقبالها على التلفاز، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة توم وجيري بالتفصيل في السطور القادمة في المقال.

حدث تردد قناة توم وجيري على قمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

كذلك الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على قمر عرب سات