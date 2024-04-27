“ب 100 كوينز فقط” طريقة فتح بكج ميسي طاقات 106 البطاقة الأسطورية اي فوتبول بيس eFootball 2024 مضمونة ومجربة 100%

تعتبر لعبة اي فوتبول بيس واحدة من ألعاب البيس المفضلة لدى عشاق كرة القدم وذلك لأنها تقوم بتوفير العديد من بكجات اللاعبين الحقيقين والجدير بالذكر أنها سوف تقوم بتوفير بكج اللاعب ميسي بطاقات 106 ويجب العلم أنه تم إطلاقه قبل سابق ثلاث مرات فقط وكان يتم تنزيله بطاقاع 105، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كيفية الحصول على بكج ميسي.

اي فوتبول بيس

إذا كنت ترغب في الحصول على بكج ميسي قم باتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك فتح لعبةg آي فوتبول. من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خيار contract. ثم بعد ذلك انقر على زر البكجات المتاحة. بعد ذلك اضغط على خيار بكج بيج تايم بوستر ميسي الجديد. يجب العلم أن هذا البكج يضم حوالي 147 لاعب آخرين قم بالضغط على لاعب غير ميسي وقم بفحص بطاقة اللاعب. ثم بعد ذلك يجب الخروج وقم بالدخول على آخر وقم بإجراء فحص بطاقة اللاعب. الخطوة التالية قم بالدخول على أي نسخة من نسخ ليونيل ميسي وقم بفحص البطاقة لمدة لا تقل عن دقيقة. قم بالخروج من اللعبة وادخل مرة أخرى. سوف يتطلب منك دفع 100 كوينز من أجل الحصول على ميسي 106. أمال إذا كان رصيدك يصل حتى 900 كوينز يجب دفع 900 كوينز لضمان الحصول على ميسي 106.

اضافات تحديث efootball

شهد التحديث الأخير للعبة آي فوتبول العديد من الإضافات والتي من أبرزها: