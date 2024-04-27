“مسؤول” صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في هذا الموعد 2024 أسماء المشمولين بالرعاية في العراق

في ظل التوتر الملحوظ من قبل مستفيدي الرعاية الاجتماعية، قام مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن موعد صدور الوجبة السابعة التي ما زالت هي الشغل الشاغل لملايين المواطنين في دولة العراق، مع مراعاة بأن البرنامج ذاته يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم وتوفير حياة كريمة لجميع الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري، إضافة إلى أنه أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن الوجبات السابقة إلكترونيًا عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024

هناك بعض الخطوات والإجراءات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن تقوم مباشرة بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

وعليه يُرجى تحديد الوجبة السابعة وكذلك المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط بعدها على زر “بحث” أو “استعلام”.

لكي تتمكن من معرفة جميع الكشوفات التي تحمل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شرط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

للرعاية الاجتماعية مجموعة من الشروط يجب وأن يلتزم بها الشخص المتقدم لكي يتم قبوله في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-