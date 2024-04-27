موسم البطيخ.. فوائد وأضرار أكل البطيخ في فصل الصيف.. أحذر قبل فوات الأوان

مع اقتراب فصل الصيف لا تخلوا طاولة طعام من البطيخ حيث يتناوله الكبير والصغير ويفضله جميع أفراد الأسرة، لذا ينصح الكثير من الأطباء عدم الإفراط من تناول البطيخ وذلك لان الإفراط من تناوله قد يسبب بعد المشاكل في كثير من الأحيان، عبر هذه السطور سنسرد لكم أضرار البطيخ، فوائد البطيخ ابقوا معانا.

فوائد البطيخ كثيرة منها للجسم وللصحة

يحتوي علي نسبة عالية من الماء مما يساعد في ترطيب الجسم.

قليل السعرات الحرارية مما يجعله خيارا جيدا لمن يريدون في خفض أوزانهم، اتباع حمية غذائية.

غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، البوتاسيوم.

يساعد في دعم عملية الهضم بفضل احتوائه علي الكثير من الألياف.

يساعد في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

تعزيز صحة الجلد: حيث انه يحتوي علي مضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي وبيتاكاروتين التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتحسين صحة الجلد ومظهرة.

يساعد علي الوقاية من أمراض القلب، يقلل ألآم العضلات بعد التمرين، يحارب الالتهابات.

ينبغي علينا أن لا نفرط في تناوله وضرورة الاتزان فيه بكميات متوازنة ومعتدلة.

يجب علي جميع الأشخاص اللذين يعانون من مرض السكري استشارة الطبيب المعالج قبل تناول البطيخ، علية فإن الطبيب سيوضح لهم الكمية التي ينبغي أن يتناولها لكي لا يعرضوا أنفسهم إلي الخطر.

أضرار الإفراط في تناول البطيخ