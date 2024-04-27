” الان استعلم الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عموم العراق 2024 من خلال منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير مجموعة من الخدمات الحيوية للمواطنين العراقيين، ومن بين هذه الخدمات تقديم برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في جميع أنحاء البلاد، والذى يهدف إلى توفير الدعم المالي للمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية، وذلك من أجل تلبية احتياجات المتقدمين للحصول على هذا الدعم، قامت الوزارة بتوفير خدمة استعلام سريعة وسهلة عن نتائج طلباتهم عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وهذه الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الضرورية بشكل سريع وميسر.

أسماء الرعاية الاجتماعية فى العراق 2024:

يمكن للمتقدمين الوصول الاستعلام عن نتائج طلباتهم عن طريق اتباع الخطوات التالية على موقع “مظلتي” الرسمي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي

المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على الرابط المخصص للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

أدخل البيانات المطلوبة بعناية واكتمل.

اضغط على زر “استعلام”ستظهر قوائم أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي.

تحقق من وجود اسمك في القائمة المعروضة.

يمكنك تحميل كشوفات نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

بعد ذلك، قم بإرسال الوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة.

شروط التسجيل فى الرعاية الاجتماعية 2024:

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من المعايير الضرورية للتحقق من استحقاق المواطنين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، وتشمل هذه الشروط التالية: