تردد قناة وناسة للاطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة وناسة للأطفال هي قناة فضائية متخصصة تقدم محتوى تربوي وترفيهي يلائم الأطفال من مختلف الأعمار، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات الرائدة في الوطن العربي، وتحظى بمتابعة كبيرة وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم بطريقة ممتعة وجذابة. تتميز قناة وناسة بعرضها للأغاني والفيديوهات التعليمية بجودة عالية، وقد نجحت في جذب انتباه الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء.

قناة وناسة للاطفال

تعتبر قناة وناسة قناة فضائية مجانية تعرض موسيقى، فيديوهات، وبرامج متنوعة، وتقدم هذه القناة من قِبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)، وتعتبر قناة ترفيهية تربوية للأطفال، حيث انطلقت قناة وناسة في عام 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا بمشاهدات تجاوزت الملايين.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

قناة فضائية: غير مشفرة.

كيفية تنزيل قناة وناسة للاطفال HD