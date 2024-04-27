“رسميا” موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة لها ذهاباً وإياباً

يبحث العديد من المواطنين وعشاق الكرة المستديرة عن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، وذلك عقب انتهاء مباراة الأهلي ومازمبي الكونغولي يوم الجمعة الموافق 27/4/2024 بنتيجة 3/0 للنادي الأهلي، وهذا أدي لتأهل الأهلي لبطولة النهائي للمرة السابعة على التوالي، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المباراة تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

من المقرر أن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 سوف يتم على مباراتين ذهاباً وإياباً، على أن يتم إجراء مباراة الذهاب في ملعب حمادي العقربي يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 ميلادياً، ومباراة الإياب سوف تتم في ستاد القاهرة الدولي يوم السبت 25 مايو 2024 ميلادياً، والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي قام بتزويد الجوائز الخاصة بالمشاركين لتصبح 4 ملايين دولار أمريكي بدلاً من 2.5 مليون دولار أمريكي.

قيمة جوائز دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي 2024

المركز الأول سوف يحصل 4 مليون دولار أمريكي.

المركز الثاني سوف يحصل 2 مليون دولار أمريكي.

نصف نهائي سوف يحصل على مليون و 200 ألف دولار.

ربع نهائي سوف يحصل على 900 ألف دولار.

دور المجموعات سوف يحصل على 700 ألف دولار أمريكي.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

من المتوقع أن قناة بي إن سبورت الرياضية من القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك لأنها تقوم بنقل المباريات الحصرية بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وهذا منذ بدء المجموعات وحتى نهائي دور أفريقيا، وعلى الجانب الآخر تعرض قناة تايم سبورتس المباراة أرضياً عقب وصول المارد الأحمر إلى النهائي.