الأوقات اتغيرت… جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد تغيير الساعة بقى ازاي+حقيقة عدم تطبيق الجدول في شم النسيم

جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد تغيير الساعة، يتساءل العديد من المواطنين عن المواعيد الخاصة بتخفيف الأحمال على الكهرباء خاصةً من بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث أنه قد تم تغيير التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي وهذا ما أدى إلى تأخير الساعة، فلهذا يبحث الجميع عن الجدول الخاص بتخفيف الأحمال على الكهرباء، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الجدول.

جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد تغيير الساعة

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل التعديلات الخاصة بجدول تخفيف الأحمال، حيث أن هذا الجدول من الممكن أن يتغير بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، فلهذا يتم البحث عن جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد تغيير الساعة، فقد تم الإعلان عن عدم حدوث أي تغييرات في هذا الجدول من بعد اختلاف التوقيت، فلن يتأثر هذا الجدول بالتوقيت الجديد، كما أنه قد تم توضيح جميع المعلومات الخاصة ببرنامج تخفيف الأحمال، فهذا البرنامج يتم تطبيقه بمعدل ساعتين في اليوم، وهذه الساعتين من الممكن أن تكون بين الساعة 11 صباحًا والساعة 5 مساءًا، وفي حالة حدوث أي من الأعطال أو زيادة مدة تخفيف الأحمال عن هاتين الساعتين يجب على المواطن أن يقوم بالتواصل على الرقم 121 وهو الرقم الخاص بالخط الساخن لوزارة الكهرباء.

أسباب وضع جدول تخفيف الأحمال

يتساءل الجميع عن الأسباب الخاصة بوضع جدول تخفيف الأحمال، فمن ضمن تلك الأسباب: