قدّم دلوقت وهتاخد شقق سكنية بتقسيط 30 سنة من صندوق الإسكان الاجتماعي بالشروط دي

شقق سكنية بتقسيط 30 سنة، يبحث العديد من الشباب عن شقق خاصة بالسكن من وزارة الإسكان المصرية، حيث أن وزارة الإسكان تقوم بطرح الكثير من المشاريع المختلفة التي تخص الشقق والوحدات السكنية في مناطق مختلفة، فلهذا سنعرض لكم اليوم كيف يمكننا الحصول على أحد تلك الشقق السكنية بتقسيط يصل إلى 30 سنة، فسنتعرف في هذا المقال على المستندات الخاصة بالتقديم.

شقق سكنية بتقسيط 30 سنة

لكي يستطيع المواطن أن يقوم بالحصول على شقق سكنية بتقسيط 30 سنة يجب عليه ان يقوم بتقديم بعض الأوراق الخاصة والمستندات التي تكون مطلوبة، فمن ضمن تلك المستندات هي:

يجب على المواطن المتقدم أن يقوم بتقديم صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

يجب على المواطن المتقدم أن يقوم بتقديم صورة خاصة من وثيقة الزواج.

يجب على المواطن المتقدم أن يقوم بتقديم صور خاصة بشهادات الميلاد الخاص بالأبناء في حالة تواجدهم.

يجب على المواطن المتقدم أن يقوم بتقديم شهادة الدخل الخاصة به.

يجب على المواطن أن يقوم بتقديم الأوراق الخاصة بإثباتات الدخل الخاصة به.

شروط حجز الشقق السكنية

هناك بعض الشروط التي يجب على المواطن أن يقوم بتوفيرها لكي يستطيع أن يتقدم لحجز الشقق السكنية بتقسيط 30 سنة، فمن ضمن تلك الشروط هي: