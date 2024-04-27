باليوم والتاريخ… رسميا موعد صرف مرتبات شهر مایو 2024 بزيادة الجديدة 15 % طبقا لقرار رئيس الجمهورية

يترقب كافة العاملين في كافة الوزارات والهيئات والأماكن الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، بالإضافة إلى مواعيد صرف مستحقات شهر أبريل، التي كشفت عنها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، ومن أكثر ما يبحث موظفي القطاع الخاص، خاصة بعد قرار المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه، وذلك القرار تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي ينفذ مع بداية صرف مرتبات شهر مايو 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، للعاملين بكل الهيئات والمكاتب الحكومية والوزارات، والذي من المقرر أن يستهل الصرف يوم الخميس الموافق 23 مايو، على أن يستغرق خمسة أيام على التوالي، بالإضافة إلى ثلاثة أيام من الشهر نفسه بصرف متأخرات مستحقات الموظفين، ويستمر الصرف حتى يوم 28 مايو المقبل، حيث أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الدكتور شريف خيري، يتم صرف المتأخرات أيام 8 و 9 و 12 من الشهر نفسه.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024

قامت وزارة المالية في الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، والذي من المفترض يستهل يوم 23 من الشهر، وهذا اليوم يتم صرف مرتبات موظفي الوزارات التالية “مديريه الطرق والنقل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة القوى العاملة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وزارة المجلس الأعلى للصحافة، وزاره المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس الأمن القومي، مجلس النواب”.

مرتبات شهر مايو يوم 26

ثاني أيام صرف مرتبات شهر مايو 2024 بكافة العاملين في الوزارات التالية “وزارة اللجنة العليا للانتخابات، وزارة النيابة العامة، مجلس الوزراء، هيئة قضايا الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة النيابة العامة الإدارية، هيئة دار الإفتاء المصرية، وزارة الأزهر، المحكمة الدستورية العليا، وزارة المالية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، الزراعة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعاون الدولي، الاستثمار، التخطيط، الكهرباء، وزارة العدل، التنمية المحلية، التعليم العالي”.

أما في ثالث ورابع وخامس أيام صرف مرتبات شهر مايو على التوالي 26,27,28 لكافة العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في مواعيد المحددة.

زيادة مرتبات شهر مايو 2024

بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لقرار الزيادة 15 %، يتم صرف المرتبات طبقا لدرجة الموظف على النحو التالي: