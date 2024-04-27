“هنتزاول أحلى مزاولة” أحوال الطقس الأيام القادمة تشهد ارتفاعا بالنهار وانخفاضا في الليل

أحوال الطقس الأيام القادمة موضوع مهم يشغل تفكير الكثير من المواطنين في مصر، حيث يتسم فصل الربيع بالتغير في حالة الطقس عن كل من فصلي الشتاء والصيف، فيشهد المواطن خلال اليوم الواحد عدة ظواهر جوية متباينة، وقد شهدت مصر خلال الأيام السابقة موجة حارة فقد وصلت درجات الحرارة، إلى حد.غير مسبوق لم تصل إليه من قبل في نفس الوقت من كل عام.

أحوال الطقس الأيام القادمة

تهتم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بالإعلان المستمر عن حالة الطقس المتوقعة للفترة الزمنية القادمة، من خلال القنوات الرسمية لها عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الإجتماعية، أو عن طريق المداهمات الهاتفية في البرامج التليفزيونية حيث أقرت الهيئة بأن الصور الأخيرة التي التقطت من الأقمار الصناعية، توضح وجود حركة نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة فقد يشهد كل مناطق الصعيد شمالا وجنوبا نشاط للرياح الشمالية، بجانب وجود بعض السحب الرعدية في جنوب الصعيد مما ينتج عنه تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية.

كما يمكن أن تشهد بعض مناطق جمهورية مصر العربية سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، التي تختلف شدتها من متوسطة إلى شديدة نوعا على عدة مناطق متفرقة منها الصعيد وسيناء والسلاسل الجبلية في البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم الجمعة 26 أبريل

شهدت اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من أبريل جميع محافظات مصر، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع وجود نشاط خفيف للرياح المحملة بالرمال على أن يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل، وتأتي درجات الحرارة في بعض المحافظات كما يلي: