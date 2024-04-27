هيصوا يا بتوع المعاشات…حقيقة تحديد موعد صرف العلاوات الخمسة 2024؟!+الفئات المستفيدة من التنفيذ

موعد صرف العلاوات الخمسة، ينتظر كل أصحاب المعاشات في مصر معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة التي أعلنت عنها هيئة التأمينات والمعاشات سابقا، وفقا لما نص عليه قانون العلاوات الخمس، حيث صرف المستحقين زيادة بنسبة 80% من العلاوة الخاصة إضافة إلى المعاش، حيث لم يتم إضافة تلك العلاوات إلى راتبهم الأساسي حتى بلوغهم سن المعاش، حيث من المقرر أن يستفيد ما يقرب من 2 مليون مواطن مصري بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، فدعونا نتعرف على دفعات صرف العلاوات الخمس.

موعد صرف العلاوات الخمسة

قامت الحكومة بقرار قانون ينظم عملية صرف العلاوات الخمس والتي تبدأ من عام 2023 حتى عام 2024 على دفعات متتالية كما يلي:

أول دفعة: صرفت الدفعة الأولى من العلاوات في سبتمبر 2023.

ثاني دفعة: صرفت الدفعة الثانية من العلاوات في ديسمبر 2023.

ثالث دفعة: صرفت الدفعة الثالثة من العلاوات في مارس 2024.

رابع دفعة: موعد الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة يكون خلال شهر ديسمبر القادم 2024.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة

لا تطبق العلاوات الخمسة على كل أصحاب المعاشات، بل يتم صرفها إلى عدة فئات محددة وهي كما يلي: