طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ الجوسي بطريقة المطاعم

من اشهى واشهر الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم إعداد صينية مكرونة بشاميل هي الفراخ، شريحة كبيرة من مفضلي تناول المكرونة بالبشاميل يفضلون تناولها بالفراخ لأنها تكون أخف لديهم من إعدادها باللحمه المفرومة، إلى جانب كون المكرونة بالبشاميل طعمها مميز فإن قيمتها الغذائية مرتفعة للغاية وتعتبر خيار مثالي للتجمعات العائلية والمناسبات التي تحتوي على أفراد كثيرة، المكرونة بالبشاميل سواء كانت بالفراخ او اللحمة تعتبر الخيار المثالي للكبار والصغار.

مكونات المكرونة بشاميل بالفراخ

لاعداد صينية مكرونة بالبشاميل بالفراخ بطعم رائع و منظر شهي للعين وفي نفس الوقت تكون غنية ومرتفعة بالقيمة الغذائية يفضل أن يتم توفير هذه المكونات التي تتمثل في الآتي:

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

نصف كيلو صدور فراخ يراعي أن تكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة زبدة كبيرة.

عدد 2 بصلة مفرومة بشكل ناعم.

نصف كوب دقيق ابيض.

لتر أو ما يعادل 4 أكواب من اللبن.

ثوم مهروس.

زيت زيتون.

فلح أسود، ملح.

كوب من مشكل الجبن البارميزان، الموتزاريلا.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ

أكثر ما يميز المكرونة البشاميل بالفراخ قوامها الانسيابي واختلاط وتجانس المكونات مع بعضها البعض، لتوفير هذه المواصفات في صينية المكرونة البشاميل بالفراخ، يراعي أن تتبع ربة المنزل هذه الخطوات والتي تتمثل في الآتي: