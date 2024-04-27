طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ الجوسي بطريقة المطاعم
من اشهى واشهر الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم إعداد صينية مكرونة بشاميل هي الفراخ، شريحة كبيرة من مفضلي تناول المكرونة بالبشاميل يفضلون تناولها بالفراخ لأنها تكون أخف لديهم من إعدادها باللحمه المفرومة، إلى جانب كون المكرونة بالبشاميل طعمها مميز فإن قيمتها الغذائية مرتفعة للغاية وتعتبر خيار مثالي للتجمعات العائلية والمناسبات التي تحتوي على أفراد كثيرة، المكرونة بالبشاميل سواء كانت بالفراخ او اللحمة تعتبر الخيار المثالي للكبار والصغار.
مكونات المكرونة بشاميل بالفراخ
لاعداد صينية مكرونة بالبشاميل بالفراخ بطعم رائع و منظر شهي للعين وفي نفس الوقت تكون غنية ومرتفعة بالقيمة الغذائية يفضل أن يتم توفير هذه المكونات التي تتمثل في الآتي:
- نصف كيلو مكرونة اسباجتي.
- نصف كيلو صدور فراخ يراعي أن تكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ملعقة زبدة كبيرة.
- عدد 2 بصلة مفرومة بشكل ناعم.
- نصف كوب دقيق ابيض.
- لتر أو ما يعادل 4 أكواب من اللبن.
- ثوم مهروس.
- زيت زيتون.
- فلح أسود، ملح.
- كوب من مشكل الجبن البارميزان، الموتزاريلا.
طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ
أكثر ما يميز المكرونة البشاميل بالفراخ قوامها الانسيابي واختلاط وتجانس المكونات مع بعضها البعض، لتوفير هذه المواصفات في صينية المكرونة البشاميل بالفراخ، يراعي أن تتبع ربة المنزل هذه الخطوات والتي تتمثل في الآتي:
- في وعاء كبير توضع به كمية مناسبة لسلق المكرونة.
- يضاف بعض قطرات الزيت.
- بعد غليان المياه توضع المكرونة وتقلب من وقت إلى عندما تصير طرية تصفى من المياه وتغسل بماء بارد لوقف عملية السلق.
- فى طاسه على نار متوسطة توضع كمية مناسبة من زيت الزيتون ويوضع بعد ذلك البصل والثوم.
- عندما يتحول لونهم إلى اللون الذهبي يضاف مكعبات صدور الدجاج ويتم تقليبها أكثر من مرة وذلك يكون لونهم ذهبي
- في وعاء آخر يوضع مقدار الزيت ويضاف الدقيق مع التقليب إلى أن يكون الخليط ناعم.
- يسكب الحليب بالتدريج إلى أن تكون جميع المكونات انسيابية وخالي من أي تكتلات.
- يضاف بعض من اللبن إلى البشاميل مع قليل من الفلفل الأسود ورشة من الملح.
- يسكب نصف كمية البشاميل على المكرونة المسلوقة مع التقليب حتى يصل البشاميل إلى كمية المكرونة بأكملها.
- في صينية يوضع بعض القطرات من البشاميل ومن ثم نصف كمية المكرونة يضاف بعد ذلك خليط صدور الفراخ والبصل ومن فوقه يتم وضع النصف الآخر من البشاميل يتم هز الصينية وذلك لكي يصل البشاميل إلى طبقات المكرونة.
- تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.
- تخرج الصينية ويرش بعض من مشكل الجبن على الوجه مع تشغيل الشواية لمدة 3 دقائق.
- تخرج الصينية من الفرن ثم تقدم ساخنة.