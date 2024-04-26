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تردد قناة أون تايم سبورت الارضي الجديد 2024 لتشغيل المباريات الحصرية
يرغب الكثيرون في ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضي وذلك للاستمتاع بمباريات كرة القدم التي تبث بشكل حصري عليها ومن أبرزها مباراة الأهلي ومازيمبي والتي بدأت اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، تعد تلك المباراة واحدة من أهم مباريات الأهلي المنتظرة، بالطبع يرغب محبي الأهلي في مشاهدة تلك المباراة والتي ينتظرون أن تكون تعويضًا لجماهير القلعة الحمراء بعد هزيمتهم أمام الزمالك.
تردد قناة أون تايم سبورت الارضي
يمكنك الآن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضي على القيم التالية:
على القمر الصناعي نايل سات
- على التردد 11861.
- وبمعادل ترميز 27500.
- أما الاستقطاب فهو عمودي.
- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
أما على القمر الصناعي عرب سات
- فعلى تردد 12379.
- بمعادل ترميز 27500.
- وعلى استقطاب أفقي.
- بمعامل تصحيح خطأ 5 /6 .
يمكنك الآن ضبط قناة الأهلي، أو قناة كوكيز للأطفال.
طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت الارضي
لضبط القناة عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- ومن جهاز التحكم قم بالضغط على OK لفتح القائمة.
- بعدها عليك اختيار الادخال اليدوي والضغط على إضافة تردد جديد.
- الآن قم بكتابة القيم الخاصة بالتردد بعد اختيار القمر الصناعي الصحيح.
- بعدها عليك أن تدون القيم التأكد من صحتها.
- ولا تنسى اختيار الاستقطاب.
- الآن اضغط على “بحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.
- بعدها عليك أن تضغط على كلمة “حفظ” لحفظ القنوات الجديدة التي تم تنزيلها.
- الآن يمكنك أن تجد القنوات الجديدة في نهاية القمر الصناعي.. استمتع بكل المباريات والبرامج الرياضية التي تعرضها القناة حصريًا، استمتع بالمباريات والأحداث الرياضية المحلية والعالمية.