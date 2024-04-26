طريقة عمل فطائر البطاطس الشهية بمكونات متوفرة في المنزل

فطائر البطاطس هي من الوجبات السريعة واللذيذة والاقتصادية، ولذلك هناك العديد من التساؤلات حول طريقة فطائر البطاطس، فهي تستخدم مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وتعتبر مثالية للفطور أو العشاء، وفطائر البطاطس عبارة عن عجينة ناعمة محشوة بالبطاطس المهروسة والجبنة والبهارات، وتقلى في الزيت حتى تصبح مقرمشة وذهبية اللون.

طريقة فطائر البطاطس

تحتاج طريقة عمل البطاطس إلى بعض المكونات، وذلك حتى يتم عمل الوصفة بسهولة، وفي النقاط التالية سوف نعرض عليكم مكونات طريقة فطائر البطاطس:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

بيضة واحدة مخفوقة

ربع كوب بصل مفروم

كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة ملح

وقم بإضافة رشة فلفل أسود

بعد ذلك إضافة رشة بابريكا

وايضً نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

زيت للقلي

كيفية عمل فطائر البطاطس

فطائر البطاطس هي وجبة شهية ومغذية ومحببة للكبار والصغار، ولها فوائد صحية عديدة، حيث تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع، وتحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، ففي هذه الفقرة سوف نشرح كيفية تحضير فطائر البطاطس وهي كالأتي: