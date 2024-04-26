تعرض الآن على هذه القنوات الناقلة مجانًا ” مباراة الأهلي ضد مازيمبي 2024″ .. توقعات بفوز الأهلي

تم الإعلان عن موعد عرض مباراة الأهلي القادمة حيث يستعد فريق النادي الأهلي للقاء المرتقب في مباراة قوية أما الفريق الكونغولي مازيمبي، وذلك ضمن دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها فريق النادي الأهلي للفوز في هذه المباراة للتأهل إلى النهائي، بعد التعادل السلبي في الذهاب.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد مازيمبي

يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة تحت قيادة المدرب الفني مارسيل كولر، حيث تنطلق الصافرة لتعلن بدء اللقاء الذي يجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق مازيمبي الكونغولي، وذلك ضمن إياب الدور نصف النهائي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يكون هذا اللقاء في تمام الساعة 10 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام 11 مساءً توقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

كما يمكنك متابعة أحداث المباراة القوية في اللقاء المنتظر، والذي يجمع بين فريق الأهلي وفريق مازيمبي الكونغولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم عرض هذا اللقاء على القناة الرياضية «بي إن سبورتس إتش دي 6»، حيث أنها تملك حق نقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي

سيتم عرض مباراة فريق النادي الأهلي وفريق مازيمبي الكونغولي على مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، وقد تم إسناد مهمة التعليق على هذه المباراة ضمن نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، إلى المعلق علي محمد علي.