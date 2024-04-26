ارخص هاتف من شاومي لعام 2024 بكاميرا ذات جودة عالية وأفضل نوع معالج

يعد هاتف Xiaomi Redmi 13C من أرخص أنواع الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي تحت علامتها التجارية المعروفة والمشهورة ريدمي والذي تتناسب مزاياه مع عدد من الشباب والطلبة وايضا أصحاب محدودي الدخل، كما يعتبر هذا الهاتف من أفضل أنواع الهواتف الذكية المميزة حيث الأداء القوي والكاميرات الممتازة ذات الأداء العالي، هذا الهاتف يتناسب مع جميع الفئات من حيث السعر فهو يناسب الفئة المتوسطة وهو يعد تجربة مثالية لعشاق الهواتف الذكية الحديثة من شركة شاومي، خلال هذه السطور نقدم لكم أبرز المزايا والمواصفات لهاتف Xiaomi Redmi 13C.

مواصفات مزايا هاتف Xiaomi Redmi 13C

تعد إصدارات شركة شاومي للهواتف الذكية من أفضل الهواتف التي تتحكم بنظام أندرويد في السوق المحلي والعالمي، تتعدد اصدارات شركة شاومي، ويعد هاتف Xiaomi Redmi 13C من ارخص انواع الهواتف الذكية، فهو يعد الخيار الأمثل والمناسب لمن يريد هاتف بسعر متوسط، ولأنه يستمتع بالعديد من المزايا والمواصفات فهو يستحق التجربة.

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 685 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 التخزين/ الرام يكون 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام الشاشة يأتي الهاتف بشاشة أموليد بدقة ممتازة مع دعمها لمعدل التحديث الـ 120Hz مع حواف قليلة وسطوع عالي. الكاميرا يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 . والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة شاومي الـ MIUI 14 . البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

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