ازاي بجد محدش خد باله من الموبايل ده .. مميزات ومواصفات هاتف Realm C 67 4G

يأتي هاتف Realm C 67 4G بتقنية عالية الجودة ضمن أحدث الهواتف الذكية من شركة ريلمي المتاحة في الأسواق بسعر مناسب ومواصفات مميزة. حيث يضم الهاتف شاشة IPS بحجم 6.72 بوصة وبدقة QHD ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يجعله الخيار الأمثل والمناسب لتجربة مشاهدة ممتعة، كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، هاتف Realm C 67 4G يعد هاتف ذكي جديد يتميز بالعديد من المواصفات المميزة ، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على أبرز مزايا ومواصفات هاتف Realm C 67 4G سعره في الاسواق.

مزايا ومواصفات هاتف Realme C 67 4G

يأتي الهاتف بمواصفات عالمية عالية الجودة وبتقنية حديثة تلبي متطلبات العصر، يأتي بشكل انيق وجذاب وكل ذلك الإمكانيات مقابل أسعار خيالية لهذا نستعرض لكم أبرز المواصفات والمزايا التي جعلته هاتف مميز يستحق التجربة والاستمتاع بكل مزاياه الحديثة.

الصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 685 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف Xiaomi Redmi Note 12 4G . التخزين/ الرام 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. الكاميرا يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية 108 ميجا بيكسل تقدم اداء جيد مع دعم تصوير بورترية 3X . الشاشة الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90 Hz مع سطوع يصل الى 950 شمعة . نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل 14 بواجهة ريلمي المخففة الـ Real Me U Edition 4.0 . البطارية البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

كم سعر هاتف Realm C 67 4G في الأسواق؟