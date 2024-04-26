” استعلم عن موعد الصرف واستفيد من الزيادة” الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة

في الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة العراقية قرار بتعديل السلم الخاص لرواتب المتقاعدين والموظفين بعد أن تم إصدار تطبيق نسبة زيادة على القيمة الخاصة للرواتب، وذلك بهدف مساعدة كافة المواطنين، للعيش في مستوى معيشي جيد، كما يساهم في مساعدة المواطنين في تحمل الأعباء وذلك في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد، ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية لفئة المتقاعدين من المواطنين العراقيين، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق، وخطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

لقد قامت الحكومة العراقية بإصدار عدد وفير من القرارات والتي تدور حول مشكلة رواتب المتقاعدين التي لم تغطي احتياجات جميع المواطنين في وقتنا الحالي مما ارتفعت قيمة الرواتب لتصل الي 100 ألف دينار عراقي، ومن أبرز هذه القرارات التي تمت بالفعل:

زيادة رواتب المتقاعدين عن العمل والتي تكون رواتبهم 500 ألف دينار عراقي سوف تتم زيادتها بقيمة 600 ألف دينار عراقي.

أما المتقاعدون الذين بلغت رواتبهم 600 ألف دينار عراقي فمن المؤكد أن يبلغ رواتبهم إلى 700 ألف دينار عراقي.

كما سيحصل المتقاعد عن العمل بنسبة 700 ألف دينار عراقي زيادة تصل الى 800 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة بالعراق

أتاحت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة للمتقاعدين إلكترونيا عبر الانترنت، من خلال اتباع الخطوات الآتية: