مواجهة الملوك تعرض الآن على تردد بين سبورت الرياضية 2024 “الأهلي ضد مازيمبي” بأعلى جودة

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد بين سبورت الرياضية حيث تعتبر قناة bein sports من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط ويتابعها الملايين من جمهور كرة القدم العربية والأفريقية والأوروبية ، حيث تقوم قناة بين سبورت ببث جميع مباريات كرة القدم في دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس أمم أفريقيا وكذلك جميع مباريات الدوري الإنجليزي ، كما يمكنكم مشاهدة جميع أخبار الرياضات المختلفة عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية.

تردد بين سبورت الرياضية

دقائق فقط على موعد عرض مباراة الأهلي ضد فريق مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الجولة النصف الهائي بمباراة الإياب، على أن من الوضح سوف تقام المباراة في ستاد القاهرة الدولية، بتاريخ يوم 26 من أبريل الموافق اليوم يوم الجمعة، ويمكنك متابعته ومشاهدته على القناة الرسمية للعرض، وهي قناة بين سبورت الرياضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي 2024

يمكنك الآن أن تطلع وتشاهد لقاء عالمي ضد كل من فريق مازيمبي وأيضا فريق الأهلي الملك، في مواجهة قوية جدًا على القنوات الناقلة للمباراة، والتي تعتبر من أهم مباريات نصف نهائي أفريقيا، لذلك يمكنك مشاهدتها عبر قناة بين سبورت الرياضية بأعلى وأفضل جودة ممكنة، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية.