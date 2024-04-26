” احجز الآن إلكترونيًا” كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وأبرز الشروط

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دولة العراق لمواطنيها، وذلك في ظل تفعيل الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي التي تشهده البلاد وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول في طوابير المقرات الحكومية، تعد البطاقة الوطنية الموحدة هي وثيقة بديلة لأخذ بطاقة هوية وطنية بواسطة المنصة الإلكترونية المختصة بمديرية الشؤون الوطنية بالعراق، والتي يمكن توفيرها أون لاين بدون أن يتوجه أي شخص إلى مكان ما، لذلك يبحث الكثير من المواطنين في جميع المحافظات داخل دولة العراق عن كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، والشروط اللازمة للحصول عليها.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

كثير من المواطنين العراقيين يتساءلون عن موقع حجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل العراق 2024، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

على من يرغب التوجه إلى المنصة الرسمية المختصة بمديرية الشؤون الوطنية.

يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل رمز التحقق المرئي.

يتطلب من المتقدم اختيار استمارة حجز موعد للبطاقة الوطنية.

ثم عليه بعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني، واختيار الميعاد الذي يناسبك، ثم قم بطباعة صورة الطلب.

لا تنسى رفع كل الأوراق المطلوبة منك وارفاقها مع الطلب.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

أتاحت الحكومة العراقية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في حال الالتزام بالشروط التالية :