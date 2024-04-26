itel P55 الجديد: تحفة تقنية بسعر لا يُقاوم تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق في السوق المصري

يبحث العديد من المستخدمين عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والسعر الاقتصادي، ويعتبر هاتف itel P55 الجديد من الخيارات المثالية في هذا المجال، من خلال هذا المقال، سوف نتعرف على مواصفات هذا الهاتف الذي يقدمه لنا العملاق الصيني في عالم التكنولوجيا، شركة ايتل، والتي تُعرف بتقديمها للأجهزة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

مواصفات هاتف itel P55

الشاشة 6.6 بوصة IPS LCD، دقة HD+ المعالج Unisoc T606 ثماني النواة الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام التخزين 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل + 0.08 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل Android 13 الشبكات يدعم شريحتين إتصال من الجيل الرابع السعر 7300 جنيه مصري

مميزات هاتف itel P55

شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90 هيرتز لتجربة مشاهدة ممتازة. معالج قوي يوفر أداءً سلسًا للتطبيقات والألعاب. ذاكرة عشوائية كبيرة لتعدد المهام بكفاءة. مساحة تخزين واسعة تلبي احتياجات المستخدمين. كاميرا خلفية عالية الدقة لصور واضحة ومفصلة. دعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع. تصميم أنيق بملمس الجلد. دعم فتح الجهاز ببصمة الإصبع والتعرف على الوجه. سعر تنافسي في الفئة الاقتصادية.

عيوب هاتف itel P55

الشاشة ليست الأعلى دقة في السوق. لا يدعم تقنية NFC. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. لا يدعم شبكات الجيل الخامس. الهاتف مصنوع من البلاستيك، مما قد يؤثر على متانته. لا يأتي مع سماعات خارجية ستيريو. لا يدعم الشحن اللاسلكي. معدل تحديث الشاشة قد لا يكون كافيًا لبعض الألعاب الحديثة.

في نهاية المقال، يمكننا القول إن هاتف itel P55 يُعد خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر اقتصادي، يقدم الهاتف تجربة مستخدم متوازنة مع مميزات تنافسية تجعله يبرز في السوق المصري.