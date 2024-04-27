طريقة عمل سمبوسة الجبن والبسطرمة في المنزل في 10 دقائق بطعم شهي ومقرمش ولذيذ

يعد طبق السمبوسة واحد من أفضل الأطباق الجانبية ذات الطعم الشهي والحشوات اللذيذة، حيث تتمتع السمبوسة بمذاق مقرمش من الخارج وخفيف على المعدة يحبه الكبار والصغار وتفضل المرأة تقديمه على سفره العزومات، لاسيما أن تحضير السمبوسة في المنزل من الأمور السهلة التي لا تستغرق مجهود أو تكلفة لصنع مثلثات السمبوسه الطازجة بالحشوات المفضلة.

مقادير عمل سمبوسة الجبن في المنزل

تتعدد حشوات السمبوسة الشهية المذاق فهناك من يفضل سمبوسة الجبن والبسطرمة مع إضافة الموتزاريلا وهناك من يفضلها باللحم المفروم، وفيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لصنع سمبوسة ترضي جميع الاذواق:

شرائح سمبوسة جاهزة النوع المفضل.

125 جرام جبن شيدر.

125 جرام شرائح بسطرمة.

4 مكعبات من الجبنة الكيري.

80 جرام جبنة موتزاريلا.

حلقات زيتون أخضر وأسود.

125 مل من الماء.

زيت غزير للقلي.

10 جرام دقيق أبيض.

طريقة عمل سمبوسة الجبن في المنزل

مثلثات السمبوسة واحدة من أسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها في غضون عشر دقائق فقط بداخل المنزل ولا حاجة لشرائها جاهزة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: