” اعرف جدول امتحاناتك وزاكر” موعد جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي العراق 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في دولة العراق التعرف على جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي لهذا العام وذلك لأنها تعد أيام مهمة في حياة الطلاب حيث يتم بعدها تحقيق أحلام وآمال يحلم بها الكثير منهم، ونظراً لأهمية هذه الاختبارات تحرص وزارة التعليم العراقي على تقديم تفاصيل دقيقة واضحة بشأن موعد الامتحانات مع توفير الإجراءات اللازمة لتقييم أداء الامتحانات، وتوفير بيئة مناسبة لتأدية الاختبارات بشفافية ومصداقية كاملة، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق 2024.

موعد جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي العراق 2024

تزامنا مع اقتراب امتحانات الصف السادس الاعدادي جاء جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق لعام 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في العراق حيث حددت هيئة الامتحانات العامة بالعراق عن انطلاق أعمال امتحانات نهاية العام 2024، لصفوف التعليم المختلفة وذلك عبر الجداول المعتمدة من وزارة التعليم، سواء للمرحلة الابتدائية، والصف الثالث المتوسط والصف السادس الإعدادي، ومن خلال الجدول التالي نبين مواعيد الامتحانات وفق آخر التحديثات.

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق 2024

لقد أتاحت وزارة التعليم العراقي الفرصة أمام جميع الطلاب، إمكانية الحصول والاطلاع على المواعيد النهائية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو المواقع الرسمية للمديريات التعليمية في المحافظات وذلك بحثاً عن الشفافية والمصداقية كما يُمكن معرفتها أيضا من خلال المدرسة التابع لها الطلاب حيث سيتم إعلان المواعيد، و لأنه قد يطرأ بعض التغييرات على الجدول، فيجب عليك متابعة الموقع الرسمي للوزارة، ويكون جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي لهذا العام كالتالي: