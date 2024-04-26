سجل الان.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024.. فرصة لا تفوتك

برنامج دعم المرأة المقيمة في المنزل في الجزائر يعتبر أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة، حيث تقدم هذه المنحة للنساء اللواتي هن مطلقات أو أرامل ولا يملكون دخل ثابت ونتيجة لذلك، يسعى العديد من النساء إلى معرفة الإجراءات المطلوبة للتسجيل في هذه المنحة والشروط التي يجب توافرها للتمتع بها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط التسجيل بمنحة المرأة الماكثة وايضا طريقة التسجيل في المنحة فقط تابعوا معنا.

شروط التسجيل بمنحة المرأة الماكثة

يجب أن تكون السيدة المتقدمة للحصول على منحة المرأة المقيمة في المنزل تحتاج إلى تحقيق العديد من الشروط، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية وان تكون ماكثة في البلاد بشكل دائم.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدمة عن 19 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا.

يتوجب على المتقدمة عدم وجود مصدر دخل ثابت لديها.

يجب أن لا تكون المتقدمة قد استفادت من المنحة من قبل.

تشترط أن تكون المتقدمة أرملة أو مطلقة، مما يتطلب تقديم وثيقة الطلاق في حال كانت مطلقة، وشهادة الوفاة في حال كانت أرملة.

يجب أن تكون لدى المتقدمة أبناء تحتاج إلى دعمها.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة جامعية.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكن للسيدة الجزائرية المؤهلة للتسجيل في منحة المرأة المعاناة من البطالة أن تطلب الاستفادة من هذه الفرصة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك باتباع الخطوات التالية: