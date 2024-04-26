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وحشة الفئة المتوسطة : ارخص هاتف اوبو 2024 بموصفات كبيرة تناسب التصوير وبمساحة لكل البرامج
ارخص هاتف اوبو
يتم البحث في هذه الفترة عن أرخص هاتف أوبو، حيث تعمل الشركة على توفير موبايلات اوبو بأسعار بسيطة تتناسب مع جميع الفئات الاقتصادية، كما تتمتع الهواتف بمواصفات جيدة بالمقارنة مع سعرها المنخفض، وينتشر هذا النوع من الهواتف في جميع الاسواق العربية، ولمعرفة أرخص الهواتف التي تقدمها الشركة وأهم المواصفات والاسعار تابع معنا.
ارخص هاتف اوبو 2024
يبحث الكثير من المهتمين بعالم الموبايلات عن هواتف اقتصادية ولمعرفة ارخص هاتف اوبو تابع التالي:
هاتف اوبو A774G
تكون مواصفات الهاتف بالشكل التالي:
- يتمتع الهاتف بشاشة من نوع إل سي دي بدقة تصل الى 720 * 1612 بيكسل.
- اتصل دقة الكاميرا الأمامية للهاتف الى 8 ميجا بيكسل.
- تصل دقه كاميرا الخلفيه للهاتف بدقه 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا مزدوجه.
- يوجد بالهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت او 120 جيجا بايت.
- يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل الى 4 جيجا بايت رام.
- ساعة بطارية الهاتف هي 5000 مللي امبير.
- يدعم الهاتف الشحن السريع بقوه 33 وات.
- يتمتع الهاتف بوجود معالج هيليو جي 35 ميدياتيك.
- يبلغ سعر الهاتف نحو 5870 جنيه مصري.
ارخص هاتف اوبو A16
لمعرفة أهم مواصفات ارخص هاتف اوبو A16 تابع الاتي:
- يتمتع الهاتف بوجود شاشة قياس 6.52 وتصل دقة الشاشة الى 720*1600 بيكسل.
- اتصل دقة كاميرا الهاتف الأمامية للهاتف الى 8 ميجا بيكسل.
- أما عن الكاميرا الخلفية للهاتف فتصل دقتها بنحو 13 ميجا بيكسل للعدسه الاساسية العدستين الاخيرتين تصل الدقة إلى 2 ميجا بيكسل.
- يدعم الهاتف ذاكرة الوصول العشوائية 3 جيجا بايت رام او 4 جيجا بايت رام.
- تصل ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف بنحو 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت.
- ساعة بطارية الهاتف هي 5000 مللي امبير.