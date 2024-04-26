وحشة الفئة المتوسطة : ارخص هاتف اوبو 2024 بموصفات كبيرة تناسب التصوير وبمساحة لكل البرامج

يتم البحث في هذه الفترة عن أرخص هاتف أوبو، حيث تعمل الشركة على توفير موبايلات اوبو بأسعار بسيطة تتناسب مع جميع الفئات الاقتصادية، كما تتمتع الهواتف بمواصفات جيدة بالمقارنة مع سعرها المنخفض، وينتشر هذا النوع من الهواتف في جميع الاسواق العربية، ولمعرفة أرخص الهواتف التي تقدمها الشركة وأهم المواصفات والاسعار تابع معنا.

ارخص هاتف اوبو 2024

يبحث الكثير من المهتمين بعالم الموبايلات عن هواتف اقتصادية ولمعرفة ارخص هاتف اوبو تابع التالي:

هاتف اوبو A774G

تكون مواصفات الهاتف بالشكل التالي:

يتمتع الهاتف بشاشة من نوع إل سي دي بدقة تصل الى 720 * 1612 بيكسل.

اتصل دقة الكاميرا الأمامية للهاتف الى 8 ميجا بيكسل.

تصل دقه كاميرا الخلفيه للهاتف بدقه 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا مزدوجه.

يوجد بالهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت او 120 جيجا بايت.

يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل الى 4 جيجا بايت رام.

ساعة بطارية الهاتف هي 5000 مللي امبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوه 33 وات.

يتمتع الهاتف بوجود معالج هيليو جي 35 ميدياتيك.

يبلغ سعر الهاتف نحو 5870 جنيه مصري.

ارخص هاتف اوبو A16

لمعرفة أهم مواصفات ارخص هاتف اوبو A16 تابع الاتي: