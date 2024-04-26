ضيف الاولاد حالا.. طريقة اضافة المواليد على برنامج حساب المواطن بالسعودية 1445

أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من المبادرات الداعمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين السعوديين الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية تبرز برامج متعددة تم إطلاقها، ومن بينها برنامج حساب المواطن، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المهمة للمستفيدين، بما في ذلك إمكانية تسجيل المولود الجديد كفرد معتمد على الحساب،

خطوات تسجيل المواليد عبر برنامج حساب المواطن

يمكنك القيام بالخطوات التالية لتسجيل مولودك كفرد تابع في برنامج حساب المواطن:

اولا عليك الانتقال إلى الرابط الإلكتروني المرتبط ببرنامج حساب المواطن.

ثم قم بالبحث عن أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

إدخال بيانات الدخول، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة إضافة تابع جديد.

تحديد تفاصيل الطلب الخاص بالمولود.

تسجيل جميع بيانات المولود بدقة.

اختيار تبويب تحديد صلة القرابة بينك وبين المولود.

التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها.

النقر على أيقونة حفظ لضمان إتمام تسجيل المولود كفرد تابع بنجاح.

شروط استعلام دعم حساب المواطن

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قامت بتحديد مجموعة من الضوابط العامة لتمكين المواطنين من الاستفادة من دعم حساب المواطن، وتضمنت هذه الشروط ما يلي: